TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Изображение материала

Четвертые сутки разыскивается пропавший 83-летний мужчина из Белоярского ГО

4 апреля 2023, 07:46
Фото: 1MI
83-летний Владимир Клименко пропал в деревне Черенобровкина в Белоярском ГО. Известно, что у мужчины есть борода, а также он нуждается в медпомощи.

Мужчина ушел из дома 31 марта. С тех пор о нем ничего неизвестно. Рост пропавшего составляет 165 сантиметров. У него среднее телосложение, седые волосы и глаза серо-зеленого цвета.

В день пропажи на мужчине были надеты черные куртка и брюки, а также синяя вязаная шапка с красной полосой. На последней нанесен логотип «2008».

Напомним, 20 марта в селе Балтым в Верхней Пышме пропал 45-летний Алексей Солин. Его рост составляет 180 сантиметров. У него среднее телосложение, темные волосы и карие глаза.

Прекращены поиски пропавшего девять дней назад 16-летнего подростка в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшего неделю назад подростка разыскивают в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге пропала пожилая женщина в леопардовой шубеМуж многодетной жительницы Свердловской области пропал в ходе СВО
#Ирина Кирилова#Пропавшие#Пенсионер#Поиски#Происшествия#Белоярский
Подпишитесь
Силовики, политики, чиновники и бизнесмены. Кого больше среди влиятельных тагильчан?
Сегодня, 08:30
Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
Вчера, 11:42
Природоохранная прокуратура и Россельхознадзор проверили агрокомплекс под Тагилом
Сегодня, 04:45
Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
Сегодня, 09:00
Сероводород в воздухе и марганец в воде. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:52
Тагильчанин получил штрафов на 60 тысяч рублей за два поста в Одноклассниках
Вчера, 08:04