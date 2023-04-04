Четвертые сутки разыскивается пропавший 83-летний мужчина из Белоярского ГО

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Мужчина ушел из дома 31 марта. С тех пор о нем ничего неизвестно. Рост пропавшего составляет 165 сантиметров. У него среднее телосложение, седые волосы и глаза серо-зеленого цвета.
В день пропажи на мужчине были надеты черные куртка и брюки, а также синяя вязаная шапка с красной полосой. На последней нанесен логотип «2008».
Напомним, 20 марта в селе Балтым в Верхней Пышме пропал 45-летний Алексей Солин. Его рост составляет 180 сантиметров. У него среднее телосложение, темные волосы и карие глаза.