В Нижнем Тагиле поймали мошенника-гастролера

После этого он был доставлен в Нижний Тагил. Свою причастность к преступлениям он отрицал. По его словам, он жил в Копейске, но потом решился вернуться в Новосибирск. Он использовал сервис по поиску попутчиков и прибыл в Екатеринбург. Ближайший поезд ожидался через пару дней, поэтому мужчина решил подзаработать. Он разместил резюме на сайте объявлений и получил предложение работать курьером. О том, что именно находится в посылках — не знал.