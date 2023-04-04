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В Нижнем Тагиле поймали мошенника-гастролера

4 апреля 2023, 11:17
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Мошенник выманил у пенсионеров в Нижнем Тагиле 400 тысяч рублей

400 тысяч рублей забрал житель Новосибирска у пенсионеров в Нижнем Тагиле под видом курьера. Он задержан полицией. Также установлена причастность подозреваемого к трем преступлениям в Каменске-Уральском.

В начале марта 2023 года в полицию Нижнего Тагила поступило два сообщения о мошенничестве, совершенном в отношении двух пенсионеров. В обоих случаях использовалась схема «Ваш родственник попал в беду». Жертвами стали 78-летний пенсионер и 87-летняя женщина. У них мошенники похитили в общей сложности 400 тысяч рублей.

Пенсионеры отдали деньги в счет якобы компенсации ущерба, которые их родные причинили пострадавшим. Обманули обоих в один день. Пострадавшие смогли описать, как выглядит курьер. Полицейские смогли отследить его перемещения, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Под подозрения правоохранителей попал 43-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим. Он является уроженцем Челябинской области, а зарегистрирован в Новосибирске. В 2017 году он был осужден за разбойное нападение и полгода назад был выпущен на свободу. Задержан подозреваемый в городе прописки.

После этого он был доставлен в Нижний Тагил. Свою причастность к преступлениям он отрицал. По его словам, он жил в Копейске, но потом решился вернуться в Новосибирск. Он использовал сервис по поиску попутчиков и прибыл в Екатеринбург. Ближайший поезд ожидался через пару дней, поэтому мужчина решил подзаработать. Он разместил резюме на сайте объявлений и получил предложение работать курьером. О том, что именно находится в посылках — не знал.

Оперативникам удалось доказать причастность мужчины. Они нашли видеозапись одного из торговых центров на Вагонке, куда подозреваемый пришел сразу после визита к пенсионерке. Там он через банкомат клал деньги на карту и переводил.

В отношении мужчины по всем фактам мошенничества возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.

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#Ирина Кирилова#Мошенничество#Обман#Пенсионеры#Криминал#Нижний Тагил
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