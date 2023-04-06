Заслуженный работник УВЗ скончался в Нижнем Тагиле

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Анатолий Балуев проработал на УВЗ 40 лет. Более 30 лет он был начальником цеха холодной штамповки. Со своими подчиненными он был строг, но при этом оставался справедливым и внимательным.
Под руководством Балуева сотрудники цеха принимали участие в программах по овладеванию новых изделий спецтехники и гражданской продукции, рассказали в пресс-службе УВЗ.
Среди своих коллег за долгие годы работы Балуев заработал уважение и почет. Также ему была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге умер известный врач Петр Сац в результате перенесенного им инсульта.