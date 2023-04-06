TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Изображение материала

Заслуженный работник УВЗ скончался в Нижнем Тагиле

6 апреля 2023, 05:00
Фото: 1MI
Не стало заслуженного работника УВЗ Анатолия Балуева. Прощание с умершим прошло в Нижнем Тагиле 4 апреля 2023 года.

Анатолий Балуев проработал на УВЗ 40 лет. Более 30 лет он был начальником цеха холодной штамповки. Со своими подчиненными он был строг, но при этом оставался справедливым и внимательным.

Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

Под руководством Балуева сотрудники цеха принимали участие в программах по овладеванию новых изделий спецтехники и гражданской продукции, рассказали в пресс-службе УВЗ.

Среди своих коллег за долгие годы работы Балуев заработал уважение и почет. Также ему была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге умер известный врач Петр Сац в результате перенесенного им инсульта.

Известный врач-уролог скончался в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Скончался известный спортсмен Сергей Щербинин из ИрбитаСкончался декан Уральского лесотехнического университета в ЕкатеринбургеИзвестный тренер по пулевой стрельбе скончался в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Смерть#Прощание#УВЗ#Работник#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область
Подпишитесь
«Ор и драки, постоянно полиция»: соседи рассказали о задержанных за шпионаж в Тагиле
Вчера, 15:49
Силовики, политики, чиновники и бизнесмены. Кого больше среди влиятельных тагильчан?
4 апреля 08:30
Левый поворот в сторону моста разрешили на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:07
«Нормальная семья»: знакомые о выпавшей из окна девочке из Нижнего Тагила
Вчера, 09:41
Природоохранная прокуратура и Россельхознадзор проверили агрокомплекс под Тагилом
4 апреля 04:45
Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
3 апреля 11:42