TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Изображение материала

Бастрыкин заинтересовался попыткой кражи ребенка из коляски в Качканаре

7 апреля 2023, 06:35
Фото: 1MI
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о попытке мужчины похитить ребенка из коляски, а также его нападении на сотрудницу магазина в Качканаре.

Доложить о результатах проводящейся проверки по факту попытки похищения ребенка и избиения сотрудницы магазина поручено врио начальника СК по Свердловской области Анатолию Надбитову.

По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, 5 апреля 2023 года в Качканаре неизвестный мужчина пнул работницу магазина, а после попытался украсть маленького ребенка, находящегося в коляске.

Другие сотрудники магазина утверждают, что данный мужчина также ворует у них товар.

В Качканаре мужчина избил людей в супермаркете и чуть не украл ребенка
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин взял на контроль дело о травме ребенка в цирковой студии в ЗаречномГолый дебошир из Екатеринбурга попал в больницу после дракиСвердловский активист избил именинницу на вечеринке в честь ее дня рождения
#Елизавета Зиборова#Александр Бастрыкин#Дети#Свердловская область#Похищение#Нападение#Проверка#Доклад#Врио#Происшествия#Супермаркет
Подпишитесь
Аресты Гершковича и шпионов в Тагиле: исключительные случаи или «первые ласточки»?
Вчера, 08:10
«Ор и драки, постоянно полиция»: соседи рассказали о задержанных за шпионаж в Тагиле
5 апреля 15:49
Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
4 апреля 09:00
Участники ДТП с пострадавшей 83-летней тагильчанкой устроили спор в соцсетях
5 апреля 17:01
Магазин подарил битый автомобиль с тонировкой пенсионерке из Нижнего Тагила
Вчера, 13:55
За съемку и продажу порно с детьми житель Нижнего Тагила получил 5 лет тюрьмы
Вчера, 13:07