Бастрыкин заинтересовался попыткой кражи ребенка из коляски в Качканаре

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Доложить о результатах проводящейся проверки по факту попытки похищения ребенка и избиения сотрудницы магазина поручено врио начальника СК по Свердловской области Анатолию Надбитову.
По итогам проверки будет принято соответствующее решение.
Напомним, 5 апреля 2023 года в Качканаре неизвестный мужчина пнул работницу магазина, а после попытался украсть маленького ребенка, находящегося в коляске.
Другие сотрудники магазина утверждают, что данный мужчина также ворует у них товар.