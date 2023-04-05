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Бастрыкин взял на контроль дело о травме ребенка в цирковой студии в Заречном

5 апреля 2023, 15:26
Фото: 1MI
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о травме 14-летнего подростка в цирковой студии «Арена» в Заречном. Инцидент случился 4 апреля 2023 года.

Доложить об итогах расследования было поручено временно исполняющему обязанности руководителя регионального СК Анатолию Надбитову, сообщает СК РФ.

По данному происшествию было возбуждено уголовное дело «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, подросток пострадал во время занятия. Когда выполнялся номер «гимнасты на ремнях», неожиданно сорвался металлический трос. Школьник рухнул с высоты 2-3 метра.

В результате падения у него травмировались позвоночник и голова. Сейчас подросток находится в больнице. Предположительно, трос мог оборваться из-за собственной потрепанности.

Уголовное дело возбуждено после травмы ребенка в цирковой студии в Заречном
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