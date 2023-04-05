Бастрыкин взял на контроль дело о травме ребенка в цирковой студии в Заречном

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Доложить об итогах расследования было поручено временно исполняющему обязанности руководителя регионального СК Анатолию Надбитову, сообщает СК РФ.
По данному происшествию было возбуждено уголовное дело «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Напомним, подросток пострадал во время занятия. Когда выполнялся номер «гимнасты на ремнях», неожиданно сорвался металлический трос. Школьник рухнул с высоты 2-3 метра.
В результате падения у него травмировались позвоночник и голова. Сейчас подросток находится в больнице. Предположительно, трос мог оборваться из-за собственной потрепанности.