Бастрыкин взял на контроль дело о травме ребенка в цирковой студии в Заречном

В результате падения у него травмировались позвоночник и голова. Сейчас подросток находится в больнице. Предположительно, трос мог оборваться из-за собственной потрепанности.

Напомним, подросток пострадал во время занятия. Когда выполнялся номер «гимнасты на ремнях», неожиданно сорвался металлический трос. Школьник рухнул с высоты 2-3 метра.

По данному происшествию было возбуждено уголовное дело «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Доложить об итогах расследования было поручено временно исполняющему обязанности руководителя регионального СК Анатолию Надбитову, сообщает СК РФ.

Уголовное дело возбуждено после травмы ребенка в цирковой студии в Заречном

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