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Мошенники украли 1,7 миллиона у доцента РАНХиГС из Екатеринбурга

7 апреля 2023, 08:46
Фото: 1MI
Телефонные аферисты сумели похитить у доцента РАНХиГС из Екатеринбурга 1,7 миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию 6 апреля.

Пострадавшая рассказала, что позвонили ей 4 апреля, представившись работником банка. Мошенник сказал, что на доцента оформлен кредит на сумму почти 4 миллиона рублей и скинул ей фейковую ссылку, где на женщине действительно был кредит. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Далее аферист сказал, что необходимо перевести деньги на «безопасные счета» и женщина послушалась. 1,7 миллиона рублей она перевела через кассу банка на счет, который видела впервые в жизни.

Что ее обманули она поняла уже позднее. Возбуждено уголовное дело.

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