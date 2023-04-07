Мошенники украли 1,7 миллиона у доцента РАНХиГС из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Пострадавшая рассказала, что позвонили ей 4 апреля, представившись работником банка. Мошенник сказал, что на доцента оформлен кредит на сумму почти 4 миллиона рублей и скинул ей фейковую ссылку, где на женщине действительно был кредит. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Далее аферист сказал, что необходимо перевести деньги на «безопасные счета» и женщина послушалась. 1,7 миллиона рублей она перевела через кассу банка на счет, который видела впервые в жизни.
Что ее обманули она поняла уже позднее. Возбуждено уголовное дело.