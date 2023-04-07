Мошенники украли 1,7 миллиона у доцента РАНХиГС из Екатеринбурга

Пострадавшая рассказала, что позвонили ей 4 апреля, представившись работником банка. Мошенник сказал, что на доцента оформлен кредит на сумму почти 4 миллиона рублей и скинул ей фейковую ссылку, где на женщине действительно был кредит. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.