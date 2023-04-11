Мужчина на костылях и его собака пропали в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:01
В день пропажи свердловчанин вышел из дома с собакой и в итоге они оба исчезли, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Рост пропавшего составляет 175 см. Также у него полное телосложение, черные с проседью волосы, карие глаза. В момент исчезновения на нем были штаны и куртка темно-синего цвета, черные кроссовки и кепка. Порода собаки — стаффордширский терьер.
Напомним, 31 марта 2023 года пропал 83-летний пенсионер с бородой из Белоярского городского округа, нуждающийся в медицинской помощи.