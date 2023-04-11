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Мужчина на костылях и его собака пропали в Каменске-Уральском

11 апреля 2023, 06:01
Фото: 1MI
60-летний мужчина, передвигающийся на костылях, бесследно исчез вместе со своей собакой 9 апреля 2023 года в Каменске-Уральском.

В день пропажи свердловчанин вышел из дома с собакой и в итоге они оба исчезли, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Рост пропавшего составляет 175 см. Также у него полное телосложение, черные с проседью волосы, карие глаза. В момент исчезновения на нем были штаны и куртка темно-синего цвета, черные кроссовки и кепка. Порода собаки — стаффордширский терьер.

Напомним, 31 марта 2023 года пропал 83-летний пенсионер с бородой из Белоярского городского округа, нуждающийся в медицинской помощи.

Четвертые сутки разыскивается пропавший 83-летний мужчина из Белоярского ГО
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#Елизавета Зиборова#Пропажа#Собака#Поиски#Волонтеры#Лиза алерт#Поисковый отряд#Происшествия#Свердловская область#Каменск-Уральский
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