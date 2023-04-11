Мужчина на костылях и его собака пропали в Каменске-Уральском

Рост пропавшего составляет 175 см. Также у него полное телосложение, черные с проседью волосы, карие глаза. В момент исчезновения на нем были штаны и куртка темно-синего цвета, черные кроссовки и кепка. Порода собаки — стаффордширский терьер.