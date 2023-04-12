14-летнего подростка нуждающегося в медпомощи снова ищут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
14-летний Владимир Киреев проживает на улице Кольцово в поселке Рудника III Интернационала.
Отмечается, что подросток нуждается в медпомощи. Ранее его уже объявляли в розыск. Тогда юноша потерялся 29 марта. Его обнаружили через несколько дней на Красном Камне, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». О том, что мальчик снова ушел из дома заявила его мама. Это случилось 11 апреля. Ребенок уже состоит на учете в ПДН.
Подросток уже стоит на профилактическом учете в ПДН. 11 апреля его мама снова заявила о том, что сын ушел из дома.
Рост мальчика составляет 170 сантиметров, у него худощавое телосложение. В день пропажи на нем были надеты серо-черная спортивная куртка, синие штаны и такого же цвета шапка.
В полиции просят всех, кто видел подростка, сообщить о его местонахождении дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России по телефону (3435)97-69-32.