14-летнего подростка нуждающегося в медпомощи снова ищут в Нижнем Тагиле

Отмечается, что подросток нуждается в медпомощи. Ранее его уже объявляли в розыск. Тогда юноша потерялся 29 марта. Его обнаружили через несколько дней на Красном Камне, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». О том, что мальчик снова ушел из дома заявила его мама. Это случилось 11 апреля. Ребенок уже состоит на учете в ПДН.