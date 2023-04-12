Как развивается Роскосмос в изоляции от мира

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
С начала 2023 года Роскосмос стал рассказывать новости о планах развития в ближайшие годы. Так, в 2027 году начнется разработка Российской орбитальной служебной станции. На воплощение всего данного проекта потребуется до 600 млрд рублей, пишут «Новые известия».
Также до конца 2023 года планируется окончание работ по созданию комплекса для космических ракет «Ангара-А5», которые начались в 2018 году. Кроме того, должен быть закончен и образец ракеты «Союз-5». Была определена новая дата для запуска лунного аппарата — это 13 июля 2023 года. Сотрудник РАН Натан Эйсмонт полагает, что увидеть Луну российские космонавты смогут через 7-10 лет.
А сотрудники Исследовательского центра им. М. В. Келдыша рассказали, что у них разрабатывается ионный двигатель для буксира «Зевс», который может оказаться нелишним для полетов на другие планеты.
Однако ранее у Роскосмоса было международное сотрудничество. Сейчас же оно свелось к договоренности с Европейским космическим агентством о возврате оборудования по проектной работе «ЭкзоМарс-2022» в РФ, а также с NASA о том, чтобы продолжать перекрестные полеты. А в США корпорации Илона Маска SpaceX разрешили опробовать запуск двухступенчатой многоразовой ракеты Starship. Всего с начала 2023 года в SpaceX совершено 23 запуска ракет Falcon 9.
Популяризаторы космонавтики Филипп Терехов и Виталий Егоров считают, что несмотря на стремительное развитие частной космонавтики, без участия государственных организаций ее бы не было. При этом за границей развитие космонавтики идет более активно и результативно, чем в России.
Напомним, свердловские космонавты с борта МКС записали видеопоздравление для россиян с Днем Космонавтики.