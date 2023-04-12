Как развивается Роскосмос в изоляции от мира

Однако ранее у Роскосмоса было международное сотрудничество. Сейчас же оно свелось к договоренности с Европейским космическим агентством о возврате оборудования по проектной работе «ЭкзоМарс-2022» в РФ, а также с NASA о том, чтобы продолжать перекрестные полеты. А в США корпорации Илона Маска SpaceX разрешили опробовать запуск двухступенчатой многоразовой ракеты Starship. Всего с начала 2023 года в SpaceX совершено 23 запуска ракет Falcon 9.