Отдать долг родине позже. Почему в России повышают призывной возраст?

Как повышение призывного возраста отразится жителях на Нижнего Тагила

В России собираются повысить призывной возраст. Планируется, что мужчины начнут отдавать долг родине на три года позже, чем сейчас. Зачем нужна такая реформа, кто останется в выигрыше от нее и как это скажется на призывниках, в том числе и в Нижнем Тагиле, вместе с юристом разбирался TagilCity.ru.