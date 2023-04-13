Отдать долг родине позже. Почему в России повышают призывной возраст?

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В Госдуму внесен законопроект, по которому планируется поднять нижнюю границу возраста призывников с 18 до 21 года, а верхнюю — с 27 до 30 лет. Повышение будет проходить поэтапно с 2024 года и займет трехлетний период. Вот как это будет:
Для того, чтобы повысить призывной возраст, нужно внести целый комплекс поправок в действующее законодательство, что само по себе требует определенного времени. Непосредственно военкоматам также нужно разобраться, кто попадает под новые требования, актуализировать все имеющиеся данные и привести их в порядок. Чтобы избежать возможной путаницы и минимизировать количество ошибок, решили предусмотреть некий переходный период, — сообщил руководитель гражданской практики юридической компании «Гебель и партнеры» Александр Жалнин.
Официально обозначенной причины для повышения призывного возраста нет. В пояснительной записке к законопроекту сказано лишь, что изменения необходимы ради того, чтобы граждане смогли получить профессиональное и высшее образование.
Поскольку для этого нужно поднять нижний предел до 21 года, количество призывников сократится, и в качестве компенсации требуется повышение верхней границы до 30 лет, — рассказал Александр Жалнин.
В качестве еще одной причины называется сокращение расходов федерального бюджета на проведение медкомиссии призывников, получающих образование и имеющих в связи с этим отсрочку.
Однако оба аргумента, по мнению юриста, выглядят неубедительно:
Право на получение образования уже есть, оно реализуется путем предоставления отсрочек и отменять их не планируют. Что касается сокращения расходов бюджета, то школьники и студенты, имеющие отсрочку по обучению, уже давно освобождены от лишних медицинских освидетельствований и фактически проходят их всего один раз в 17 лет при первоначальной постановке на воинский учет.
Эксперт предполагает, что изменения вызваны желанием Минобороны РФ видеть в своих рядах более подготовленных к службе бойцов:
Можно предположить, что изменения были инициированы в связи с тем, что Министерство обороны РФ заинтересовано в призыве более зрелых как с физической, так и психологической точки зрения молодых людей, которые лучше приспособлены к несению службы. С это стороны инициатива выглядит более логично.
Главным плюсом изменений юрист называет повышение качества призывного контингента. В армии будут служить зрелые люди с образованием, навыками, жизненным опытом. Также в перспективе это позволит увеличить общую численность призывников.
Однако при этом повышение призывного возраста может негативно сказаться на обществе и государстве, считает Александр Жалнин. Ведь, чем старше человек, тем больше его жизнь привязана к социальным якорям.
В 18 лет мало у кого из молодых людей есть семья, достойная работа, поэтому год службы практически ни на что не влияет. Чем старше человек, тем выше вероятность, что он получил образование, завел семью, начал работать по профессии или открыл свой бизнес. В такой ситуации год службы может изменить многое. Из-за этого в долгосрочной перспективе увеличение призывного возраста может ухудшить демографическую и экономическую ситуацию в стране, — поделился мнением эксперт.