50-летний мужчина с черным рюкзаком пропал в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Мужчина вышел из дома и исчез. Мобильный телефон пропавшего недоступен. О нем забеспокоились его супруга и мама, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Рост екатеринбуржца составляет 175 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серо-зеленые. В момент пропажи он был одет в черную кофту, темные спортивные штаны и кроссовки, синюю курту и черную бейсболку. Также у него с собой есть черный рюкзак.
По словам жены и матери свердловчанина, они не понимают, почему мужчина мог уйти, поскольку они жили спокойно и не ругались между с собой.
Поиски ведутся волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Напомним, недавно в Каменске-Уральского пропал пожилой мужчина на костылях, вышедший из дома вместе с собакой. 11 апреля 2023 года его нашли мертвым около реки Каменка. Собака находилась неподалеку от тела хозяина.