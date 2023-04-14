50-летний мужчина с черным рюкзаком пропал в Екатеринбурге

Рост екатеринбуржца составляет 175 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серо-зеленые. В момент пропажи он был одет в черную кофту, темные спортивные штаны и кроссовки, синюю курту и черную бейсболку. Также у него с собой есть черный рюкзак.