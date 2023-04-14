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50-летний мужчина с черным рюкзаком пропал в Екатеринбурге

14 апреля 2023, 15:35
Фото: 1MI
50-летний житель Екатеринбурга с черным рюкзаком бесследно исчез утром 13 апреля 2023 года.

Мужчина вышел из дома и исчез. Мобильный телефон пропавшего недоступен. О нем забеспокоились его супруга и мама, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Рост екатеринбуржца составляет 175 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серо-зеленые. В момент пропажи он был одет в черную кофту, темные спортивные штаны и кроссовки, синюю курту и черную бейсболку. Также у него с собой есть черный рюкзак.

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Свердловской области

По словам жены и матери свердловчанина, они не понимают, почему мужчина мог уйти, поскольку они жили спокойно и не ругались между с собой.

Поиски ведутся волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, недавно в Каменске-Уральского пропал пожилой мужчина на костылях, вышедший из дома вместе с собакой. 11 апреля 2023 года его нашли мертвым около реки Каменка. Собака находилась неподалеку от тела хозяина.

Пропавший мужчина на костылях в Каменске-Уральском найден мертвым
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Пропавший#Поиски#Волонтеры#Поисковый отряд#Лиза алерт#Происшествия
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