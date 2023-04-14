В «Росгосцирке» объяснили отсутствие матов под травмированным гимнастом в Заречном

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Подросток занимался в цирковой студии «Арена». Во время репетиции он сорвался с высоты и упал. В больнице ему провели операцию на голову, он находился в реанимации.
Инцидент стали расследовать правоохранители, было возбуждено дело по ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следствие полагает, что это произошло из-за неполадок в цирковом оборудовании.
Согласно видео с места ЧП, под мальчиком не лежало матов. В «Росгосцирке» дали объяснения. Там сказали, что такой цирковой номер не предусматривает наличие матов. Они отметили, что в данном номере страховка циркача обеспечивалась за счет заплета материала стропы вокруг рук. Также он был оснащен удавками.
В учреждении случившееся называют форс-мажором, произошедшего из-за дефекта подвесного элемента (троса).