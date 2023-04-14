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В «Росгосцирке» объяснили отсутствие матов под травмированным гимнастом в Заречном

14 апреля 2023, 11:10
Фото: 1MI
14-летний гимнаст из Заречного, который получит тяжелые травмы, упав с трехметровой высоты, приземлился на пол, на котором не было матов. В «Росгосцирке» рассказали, как так вышло.

Подросток занимался в цирковой студии «Арена». Во время репетиции он сорвался с высоты и упал. В больнице ему провели операцию на голову, он находился в реанимации.

Инцидент стали расследовать правоохранители, было возбуждено дело по ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следствие полагает, что это произошло из-за неполадок в цирковом оборудовании.

Согласно видео с места ЧП, под мальчиком не лежало матов. В «Росгосцирке» дали объяснения. Там сказали, что такой цирковой номер не предусматривает наличие матов. Они отметили, что в данном номере страховка циркача обеспечивалась за счет заплета материала стропы вокруг рук. Также он был оснащен удавками.

В учреждении случившееся называют форс-мажором, произошедшего из-за дефекта подвесного элемента (троса).

Стало известно состояние ребенка-гимнаста из цирковой студии в Заречном
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#Елена Озерова#Гимнаст#Травма#Реанимация#Трос#Происшествия#Свердловская область
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