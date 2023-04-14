В «Росгосцирке» объяснили отсутствие матов под травмированным гимнастом в Заречном

Согласно видео с места ЧП, под мальчиком не лежало матов. В «Росгосцирке» дали объяснения. Там сказали, что такой цирковой номер не предусматривает наличие матов. Они отметили, что в данном номере страховка циркача обеспечивалась за счет заплета материала стропы вокруг рук. Также он был оснащен удавками.