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Стало известно состояние ребенка-гимнаста из цирковой студии в Заречном

6 апреля 2023, 06:17
Фото: 1MI
Медики рассказали о состоянии ребенка, упавшего с высоты трех метров во время занятия в цирковой студии в Заречном.

Сейчас у пострадавшего ребенка состояние стабильно. Было принято решение о его переводе в детскую екатеринбургскую больницу №9, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Сейчас ребенок уже переведен в Екатеринбург. Врачи оказывают пострадавшему гимнасту медицинскую помощь.

Напомним, происшествие случилось 4 апреля 2023 года. Подросток выполнял номер с вращениями на канате. В какой-то момент канат оборвался, и мальчик упал.

В результате падения у него были диагностированы травмы головы и позвоночника.

Появились кадры падения 14-летнего гимнаста из Заречного с трехметровой высоты
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#Елизавета Зиборова#Дети#Травма#Подросток#Трюки#Больница#Происшествия#Свердловская область#Заречный
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