Стало известно состояние ребенка-гимнаста из цирковой студии в Заречном

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Сейчас у пострадавшего ребенка состояние стабильно. Было принято решение о его переводе в детскую екатеринбургскую больницу №9, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Сейчас ребенок уже переведен в Екатеринбург. Врачи оказывают пострадавшему гимнасту медицинскую помощь.
Напомним, происшествие случилось 4 апреля 2023 года. Подросток выполнял номер с вращениями на канате. В какой-то момент канат оборвался, и мальчик упал.
В результате падения у него были диагностированы травмы головы и позвоночника.