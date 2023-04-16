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Благодатный огонь из Иерусалима прилетел в Екатеринбург

16 апреля 2023, 07:01
Фото: 1MI
В Екатеринбург привезли в ночь с 15 на 16 апреля Благодатный огонь из Иерусалима.

Паломническая делегация вместе с вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, приземлилась в аэропорт Кольцово, пишет Ура.ру.

Воздушное судно, на котором доставили святыню, организован Фондом святой Екатерины. Отмечается, что в ночь на 16 апреля в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге состоялось праздничное богослужение.

Напомним, что уральская делегация, поехавшая в Иерусалим за Благодатным огнем, состояла из 87 человек. В число активистов вошли представители власти, общественники, бизнесмены и священные служители.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Благодатный огонь#Самолет#Иерусалим#Общество
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