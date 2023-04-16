Благодатный огонь из Иерусалима прилетел в Екатеринбург

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Паломническая делегация вместе с вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, приземлилась в аэропорт Кольцово, пишет Ура.ру.
Воздушное судно, на котором доставили святыню, организован Фондом святой Екатерины. Отмечается, что в ночь на 16 апреля в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге состоялось праздничное богослужение.
Напомним, что уральская делегация, поехавшая в Иерусалим за Благодатным огнем, состояла из 87 человек. В число активистов вошли представители власти, общественники, бизнесмены и священные служители.