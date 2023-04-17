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Водитель сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе в Новоуральске

17 апреля 2023, 08:24
Фото: 1MI
В Новоуральске водитель сбил 74-летнюю женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу.

Это произошло на улице Промышленной. Известно, что водителю 64 года, а бабушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГИБДД Новоуральска.

В результате пожилая женщина травмировалась и была госпитализирована в больницу. Водителя проверили на состояние опьянения, он был трезв.

В отношении него составили административный протокол за не пропуск пешехода и за нарушение ПДД, повлекшее травмирование человека.

Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе в ХМАО разорвало женщину-водителя. В автомобиле также находился мужчина и ребенок. Авто съехало в кювет, после чего загорелось.

Женщину разорвало после ДТП на трассе в ХМАО
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#Елена Озерова#ДТП#Авария#Бабушка#Пешеход#Происшествия#Новоуральск#Свердловская область
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