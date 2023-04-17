Водитель сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе в Новоуральске

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Это произошло на улице Промышленной. Известно, что водителю 64 года, а бабушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГИБДД Новоуральска.
В результате пожилая женщина травмировалась и была госпитализирована в больницу. Водителя проверили на состояние опьянения, он был трезв.
В отношении него составили административный протокол за не пропуск пешехода и за нарушение ПДД, повлекшее травмирование человека.
Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе в ХМАО разорвало женщину-водителя. В автомобиле также находился мужчина и ребенок. Авто съехало в кювет, после чего загорелось.