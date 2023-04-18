В Екатеринбурге пенсионерка за рулем Lada сбила 5-летнюю девочку

Напомним, в Новоуральске водитель сбил 74-летнюю женщину, когда она переходила дорогу. Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате женщина получила травмы и была госпитализирована. В отношении водителя составлен протокол за не пропуск пешехода и нарушение ПДД, в результате которого пешеход получил травму.