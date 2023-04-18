В Екатеринбурге пенсионерка за рулем Lada сбила 5-летнюю девочку

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:34
Инцидент произошел на улице Бакинских Комиссаров, 100 утром 18 апреля.
По предварительным данным, водитель Lada Granta 69-летняя женщина со стажем вождения 5 лет при повороте с улицы Восстания на улицу Бакинских Комиссаров наехала на пешехода.
В результате происшествия пятилетняя девочка с травмами головы и шеи доставлена в больницу, сообщили в УГИБДД Екатеринбурга.
Напомним, в Новоуральске водитель сбил 74-летнюю женщину, когда она переходила дорогу. Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате женщина получила травмы и была госпитализирована. В отношении водителя составлен протокол за не пропуск пешехода и нарушение ПДД, в результате которого пешеход получил травму.