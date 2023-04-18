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В Екатеринбурге пенсионерка за рулем Lada сбила 5-летнюю девочку

18 апреля 2023, 08:31
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга за рулем Lada Granta сбила пяти летнюю девочку на пешеходном переходе на улице Бакинских Комиссаров. Девочка шла на разрешающий сигнал светофора.

Инцидент произошел на улице Бакинских Комиссаров, 100 утром 18 апреля.

По предварительным данным, водитель Lada Granta 69-летняя женщина со стажем вождения 5 лет при повороте с улицы Восстания на улицу Бакинских Комиссаров наехала на пешехода.

В результате происшествия пятилетняя девочка с травмами головы и шеи доставлена в больницу, сообщили в УГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, в Новоуральске водитель сбил 74-летнюю женщину, когда она переходила дорогу. Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате женщина получила травмы и была госпитализирована. В отношении водителя составлен протокол за не пропуск пешехода и нарушение ПДД, в результате которого пешеход получил травму.

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