Четвероклассница найдена мертвой в Карачаево-Черкесии

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
По данным Telegram-канала SHOT, девочку нашли местные жители с перерезанным горлом. Подозреваемым в убийстве ребенка является 15-летний школьник, живущий по соседству. Сейчас он задержан.
На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники Следственного комитета, оперуполномоченные и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства убийства.
Напомним, в начале апреля 2023 года в Челябинске группа мигрантов смертельно избила подростка около компьютерного клуба. Причиной нападения стал конфликт в интернете.