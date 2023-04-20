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Четвероклассница найдена мертвой в Карачаево-Черкесии

20 апреля 2023, 15:47
Фото: 1MI
10-летняя девочка, учившаяся в четвертом классе, была найдена убитой в подъезде жилого дома в Карачаево-Черкесии.

По данным Telegram-канала SHOT, девочку нашли местные жители с перерезанным горлом. Подозреваемым в убийстве ребенка является 15-летний школьник, живущий по соседству. Сейчас он задержан.

На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники Следственного комитета, оперуполномоченные и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства убийства.

Напомним, в начале апреля 2023 года в Челябинске группа мигрантов смертельно избила подростка около компьютерного клуба. Причиной нападения стал конфликт в интернете.

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#Елизавета Зиборова#Дети#Смерть#Девочка#Школьница#Убийство#Происшествия#Криминал
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