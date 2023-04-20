Проснулся в крови: в Екатеринбурге мужчина пытался зарезать друга во сне

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Проснулся мужчина примерно в 8.00. Открыв глаза, он увидел своего друга с ножом, который был окровавлен. Мужчина истекал кровью, но смог выбраться из квартиры и позвать на помощь. Все это случилось 19 апреля в квартире на улице Чайковского, сообщает Е1.
По словам пострадавшего, он проснулся от того, что кровать мокрая – как оказалось, это была его кровь. После того, как он открыл глаза, друг сказал ему: «Писец тебе, дружище» и продолжил его резать.
Тогда раненый сумел вырваться и добежать до двери. Друг догнал его и ранил в голову. Пострадавший все равно смог выбраться в подъезд и докричаться до соседей.
В какой-то момент агрессор выронил нож и убежал. Выбежавшие соседи вызвали правоохранителей и медиков.
Полицейским удалось опросить нападавшего, так как после случившегося он вернулся в квартиру. Агрессор утверждает, что он лишь защищался. Пострадавший сказал, что у них не было ссор. Теперь правоохранителям предстоит раскрыть это дело.