TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Изображение материала

Новые этапы развития Старого Демидовского завода обсудили эксперты в Нижнем Тагиле

24 апреля 2023, 10:44
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле состоялось обсуждение этапов развития Старого Демидовского завода. Дискуссия продлилась два дня.

В сессии поучаствовали свыше 80 экспертов из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области, а также Санкт-Петербурга и Москвы. Ее участники изучали аспекты территории и находящихся на ней объектов культурного наследия.

Они должны были предложить идеи, которые можно было бы реализовать на Старом Демидовском заводе.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Эксперты изначально разделились на два направления: технологическое и социокультурное. В конце сессии все они заключил, что главной должна стать просветительская функция территории. Планируется сохранить объекты притяжения. Территорию хотят преобразить так, чтобы сюда стягивались туристы.

Отмечается, что в рамках проекта ревитализации завода специалисты предложат, как можно развить его территории.

В Нижнем Тагиле благоустроят территорию у Центра народных промыслов на Тагилстрое
Узнать подробнее
Читайте также:
Территорию Молодежного театра в Нижнем Тагиле благоустроит местная фирмаТерриторию Молодежного театра в Нижнем Тагиле благоустроят к концу летаДва двора в Нижнем Тагиле будут благоустроены в 2023 году
#Нижний Тагил#Завод#Развитие#Концепция#Город#Елена Озерова
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: авария на ЕВРАЗе, превышение выбросов и поджоги травы
Сегодня, 08:05
Семь тонн зараженных паразитами киви из Ирана найдены в Свердловской области
Вчера, 05:22
Садоводы выкинули пятерых щенков породы хаски в саду под Нижним Тагилом
Вчера, 07:29
Shaman и Владимир Пресняков выступят в Екатеринбурге в честь Дня Победы
Сегодня, 05:52
У сотрудницы пекарни в Нижнем Тагиле затянуло руку в тестомесильную машину
Сегодня, 04:31
Чиновницы подрались из-за внеплановой задачи в Североуральске
22 апреля 08:00