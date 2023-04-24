Новые этапы развития Старого Демидовского завода обсудили эксперты в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В сессии поучаствовали свыше 80 экспертов из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области, а также Санкт-Петербурга и Москвы. Ее участники изучали аспекты территории и находящихся на ней объектов культурного наследия.
Они должны были предложить идеи, которые можно было бы реализовать на Старом Демидовском заводе.
Эксперты изначально разделились на два направления: технологическое и социокультурное. В конце сессии все они заключил, что главной должна стать просветительская функция территории. Планируется сохранить объекты притяжения. Территорию хотят преобразить так, чтобы сюда стягивались туристы.
Отмечается, что в рамках проекта ревитализации завода специалисты предложат, как можно развить его территории.