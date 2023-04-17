Территорию Молодежного театра в Нижнем Тагиле благоустроит местная фирма

ООО «ЖКХ Сервис» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2007 году, директором является Владимир Новоселов. Компания занимается строительно-монтажными работами. Организация выступала поставщиком в 64 госконтрактах на сумму 202,7 миллиона рублей, в том числе для МКУ «СЗГХ», горбольниц № 1 и № 4 и других заказчиков.