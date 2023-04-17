Территорию Молодежного театра в Нижнем Тагиле благоустроит местная фирма

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Всего на аукцион заявились четыре фирмы. Контракт будет заключен с ООО «ЖКХ Сервис». Компания снизила начальную цену контракта почти на 15%, с 25 миллионов до 21,4 миллиона.
Сдать объект необходимо к концу лета, до 31 августа 2023 года. Общая площадь благоустройства составит 10,5 тысячи квадратных метров. Рядом со зданием театра появятся детские игровые площадки, места для отдыха посетителей со скамейками и урнами, стенды для афиш.
Дорожки строители выложат тротуарной плиткой и высадят новые деревья и кустарники. Территория будет приспособлена и для маломобильных групп населения.
ООО «ЖКХ Сервис» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2007 году, директором является Владимир Новоселов. Компания занимается строительно-монтажными работами. Организация выступала поставщиком в 64 госконтрактах на сумму 202,7 миллиона рублей, в том числе для МКУ «СЗГХ», горбольниц № 1 и № 4 и других заказчиков.