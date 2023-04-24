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Свердловский подросток упал с 15-метровой высоты в попытке доказать свою любовь

24 апреля 2023, 08:18
Фото: 1MI
Подросток упал с 15-метровой высоты в поселке Дружинино в Свердловской области. Таким образом мальчик хотел доказать, что небезразличен к своей подруге.

Известно, что подросток учится в 9 классе, а после произошедшего он оказался в реанимации, пишет Telegram-канал Ural Mash.

Издание отмечает, что мальчик хотел признаться своей девушке в любви. Для того, чтобы доказать ей, что он любит ее очень сильно, он свесился с моста. Однако не смог там удержаться и упал.

В результате девятиклассника госпитализировали в больницу. У него диагностированы переломы, сотрясение мозга и ушиб легких.

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#Подросток#Падение с высоты#Школьник#Реанимация#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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