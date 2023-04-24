Свердловский подросток упал с 15-метровой высоты в попытке доказать свою любовь

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Известно, что подросток учится в 9 классе, а после произошедшего он оказался в реанимации, пишет Telegram-канал Ural Mash.
Издание отмечает, что мальчик хотел признаться своей девушке в любви. Для того, чтобы доказать ей, что он любит ее очень сильно, он свесился с моста. Однако не смог там удержаться и упал.
В результате девятиклассника госпитализировали в больницу. У него диагностированы переломы, сотрясение мозга и ушиб легких.