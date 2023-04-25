В Нижнем Тагиле откроется более 50 площадок «Диктанта Победы»

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Площадки заработают 27 апреля в 47 школах, а также на базе музея-усадьбы «Демидовская дача» и в колледжах №1 и № 2, ряде техникумов и Центральной городской библиотеке, сообщили в пресс-службе администрации.
Диктант напишут ученики школы № 12 деревни Усть-Утка, школы № 11 в селе Серебрянка, в Висимо-Уткинской школе № 8. Диктант будет похож на тот, что есть в ЕГЭ.
Ребятам нужно будет заполнить спецбланк. Ученики, которые в этом году планируют поступать в вузы, получат дополнительные балы за участие в диктанте.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Там же можно выбрать наиболее удобную площадку для написания, или же написать текст заочно. На заполнение бланков с ответам школьникам дадут 45 минут.