TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Изображение материала

В Нижнем Тагиле откроется более 50 площадок «Диктанта Победы»

25 апреля 2023, 12:25
Фото: 1MI
Более полусотни площадок «Диктанта Победы» появится в Нижнем Тагиле. Свои знания истории России покажут порядка двух с половиной тысяч жителей.

Площадки заработают 27 апреля в 47 школах, а также на базе музея-усадьбы «Демидовская дача» и в колледжах №1 и № 2, ряде техникумов и Центральной городской библиотеке, сообщили в пресс-службе администрации.

Диктант напишут ученики школы № 12 деревни Усть-Утка, школы № 11 в селе Серебрянка, в Висимо-Уткинской школе № 8. Диктант будет похож на тот, что есть в ЕГЭ.

Ребятам нужно будет заполнить спецбланк. Ученики, которые в этом году планируют поступать в вузы, получат дополнительные балы за участие в диктанте.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Там же можно выбрать наиболее удобную площадку для написания, или же написать текст заочно. На заполнение бланков с ответам школьникам дадут 45 минут.

«Тотальный диктант» в «АртРезиденции» в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Директор Тотального диктанта заявила об уходе на открытии события в Нижнем ТагилеВладислав Пинаев прочитал Тотальный диктант на Демидовской даче в Нижнем Тагиле
#Диктант#Диктант победы#Школьники#Общество#Нижний Тагил#Елена Озерова
Подпишитесь
Убивший жену житель Нижнего Тагила Сергей Какшин погиб на СВО
Сегодня, 04:44
Росприроднадзор засекретил данные о выбросах с предприятий Нижнего Тагила
Вчера, 12:09
Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно откроют на памятнике 9 мая
Вчера, 12:07
Из старого в модное: как апсайклинг развивается в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
На Радоницу у Центрального кладбища Нижнего Тагила возникла пробка
Сегодня, 08:09
Итоги недели в Нижнем Тагиле: авария на ЕВРАЗе, превышение выбросов и поджоги травы
Вчера, 08:05