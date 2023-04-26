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Оскорбившего мальчика в шапке Z мужчину будут судить в Екатеринбурге

26 апреля 2023, 09:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге состоится суд над мужчиной, который оскорбил ребенка в Z-шапке на улице.

В отношении мужчины уже возбуждено административное дело о хулиганстве. Ранее он встретил на улице 9-летнего ребенка, которого оскорбил из-за шапки с символикой.

Екатеринбуржец доставлен в городской суд, пишет Ура.ру со ссылкой на полицию. Дело на мужчину завели по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. В суде ему могут назначить штраф или до 15 суток ареста.

При допросе полицейских, мужчина раскаялся. Также он извинился и перед ребенком, и перед родителями.

Екатеринбуржец оскорбил мальчика в шапке с буквой «Z» за «вызывающий взгляд»
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#Екатеринбург#Шапка#Ребенок#Оскорбление#Происшествия
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