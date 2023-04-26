Оскорбившего мальчика в шапке Z мужчину будут судить в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В отношении мужчины уже возбуждено административное дело о хулиганстве. Ранее он встретил на улице 9-летнего ребенка, которого оскорбил из-за шапки с символикой.
Екатеринбуржец доставлен в городской суд, пишет Ура.ру со ссылкой на полицию. Дело на мужчину завели по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. В суде ему могут назначить штраф или до 15 суток ареста.
При допросе полицейских, мужчина раскаялся. Также он извинился и перед ребенком, и перед родителями.