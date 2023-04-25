Екатеринбуржец оскорбил мальчика в шапке с буквой «Z» за «вызывающий взгляд»

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По словам мужчины, он увидел на улице ранее не знакомого ребенка в шапке с символикой «Z» и спросил, что она обозначает.
Как мне показалось, он посмотрел на меня вызывающе и пошел дальше. Тогда я его оскорбил нецензурной бранью, — сказал задержанный.
Затем он попросил прощения, признал, что был не прав и пояснил, что глубоко раскаивается, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
На данный момент Следственный комитет и полицейские проводят проверку. Мужчину 1966 года задержали с помощью сотрудников ОМОНа в коллективном саду и отвезли в отделение.