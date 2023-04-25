TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Изображение материала

Екатеринбуржец оскорбил мальчика в шапке с буквой «Z» за «вызывающий взгляд»

25 апреля 2023, 12:47
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга, который оскорбил мальчика в головном уборе с буквой «Z», дал объяснение в полиции о содеянном.

По словам мужчины, он увидел на улице ранее не знакомого ребенка в шапке с символикой «Z» и спросил, что она обозначает.

Как мне показалось, он посмотрел на меня вызывающе и пошел дальше. Тогда я его оскорбил нецензурной бранью, — сказал задержанный.

Затем он попросил прощения, признал, что был не прав и пояснил, что глубоко раскаивается, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

На данный момент Следственный комитет и полицейские проводят проверку. Мужчину 1966 года задержали с помощью сотрудников ОМОНа в коллективном саду и отвезли в отделение.

Жителя Екатеринбурга задержали за нападение на мальчика в шапке с буквой «Z»
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина обругал мальчика в шапке с буквой Z в ЕкатеринбургеСвязавший и изнасиловавший девушку мужчина задержан в ЕкатеринбургеЗадержан общавшийся с Эваном Гершковичем пиарщик в Екатеринбурге
#Ребенок#Полиция#Оскорбление#Происшествия#Екатеринбург#Евгения Сафина
Подпишитесь
Убивший жену житель Нижнего Тагила Сергей Какшин погиб на СВО
Сегодня, 04:44
Росприроднадзор засекретил данные о выбросах с предприятий Нижнего Тагила
Вчера, 12:09
Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно откроют на памятнике 9 мая
Вчера, 12:07
Из старого в модное: как апсайклинг развивается в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
На Радоницу у Центрального кладбища Нижнего Тагила возникла пробка
Сегодня, 08:09
Итоги недели в Нижнем Тагиле: авария на ЕВРАЗе, превышение выбросов и поджоги травы
Вчера, 08:05