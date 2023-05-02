Мерзлякова: заключенные из сгоревшей колонии в Сосьве хотят отправиться на СВО

Напомним, пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля 2023 года. Общая его площадь составила 9 тысяч квадратных метров. Всего в пожаре пострадали 110 строений. При разборе завалов были найдены тела двух человек — 62-летнего мужчины и 90-летней женщины. Также полностью сгорело ЛИУ №23. Вся колония была экстренно эвакуировано. Всего вывезено 243 человека, из них 31 женщина.