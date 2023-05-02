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Мерзлякова: заключенные из сгоревшей колонии в Сосьве хотят отправиться на СВО

2 мая 2023, 06:48
Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой Вконтакте
Заключенные из колонии, которая сгорела в Сосьве, хотят стать участниками спецоперации на Украине. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Сейчас все осужденные перемещены в ИК-3 Краснотурьинска. По словам Мерзляковой, атмосфера в ней другая, нежели в женской колонии. В ходе встречи осужденные попросили поблагодарить губернатора Евгения Куйвашева.

Вопросы, которые их волнуют, — как попасть на фронт? Попросила поднять руки, кого волнует этот вопрос, — почти половина, - сообщила Мерзлякова на своей странице Вконтакте.

Напомним, пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля 2023 года. Общая его площадь составила 9 тысяч квадратных метров. Всего в пожаре пострадали 110 строений. При разборе завалов были найдены тела двух человек — 62-летнего мужчины и 90-летней женщины. Также полностью сгорело ЛИУ №23. Вся колония была экстренно эвакуировано. Всего вывезено 243 человека, из них 31 женщина.

После пожара в Сосьве расчищен 91 участок
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#Ирина Кирилова#СВО#Заключенные#Колония#Общество#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Сосьва#Татьяна Мерзлякова
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