На летящие из окон петарды пожаловались жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Инцидент случился на улице Луначарского, 51. По словам женщины, петарды неизвестные бросают на тротуар, ступени, а также пандус. Одна из них прилетела ей под ноги. Очевидица рассказала, что взрываются петарды громко.
Свидетелями случившегося стали и сотрудники местного магазина, которые вышли на улицу, а также женщина с собакой. По словам девушки, некоторое время они ожидали, что неизвестный еще раз выглянет, но этого не случилось.
Напомним, ранее неизвестный распылил в лицо подростку перцовый баллончик. Случилось это в Екатеринбурге во время маскарада. Он проходил около цирка. Там собрались десятки людей. На некоторых были костюмы животных.