TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Изображение материала

На летящие из окон петарды пожаловались жители Екатеринбурга

2 мая 2023, 04:56
Фото: 1MI
На летящие из окна одного из домов Екатеринбурга петарды пожаловались местные жители. Одна из прохожих рассказала, что одна чуть не прилетела в нее.

Инцидент случился на улице Луначарского, 51. По словам женщины, петарды неизвестные бросают на тротуар, ступени, а также пандус. Одна из них прилетела ей под ноги. Очевидица рассказала, что взрываются петарды громко.

Свидетелями случившегося стали и сотрудники местного магазина, которые вышли на улицу, а также женщина с собакой. По словам девушки, некоторое время они ожидали, что неизвестный еще раз выглянет, но этого не случилось.

Напомним, ранее неизвестный распылил в лицо подростку перцовый баллончик. Случилось это в Екатеринбурге во время маскарада. Он проходил около цирка. Там собрались десятки людей. На некоторых были костюмы животных.

В Екатеринбурге участнику маскарада распылили в лицо перцовый баллончик
Узнать подробнее
Читайте также:
Порезавший ножом 16-летнюю девушку подросток из Березовского признан невменяемымСвердловский подросток упал с 15-метровой высоты в попытке доказать свою любовьСвердловский подросток рассказал, зачем 8-летнего мальчика бросили в выгребную яму
#Ирина Кирилова#Хулиган#Петарды#Прохожие#Очевидцы#Происшествия#Екатеринбург
Подпишитесь
Студенты, чиновники и работники заводов вышли на весенние субботники в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:19
Рынок бизнесмена Уткина снова горел на Вагонке в Нижнем Тагиле
29 апреля 11:38
Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле
30 апреля 09:14
Потепление до +27 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:11
Мать четырех детей из Тагила добилась стерилизации после жалобы в Минздрав
28 апреля 10:54
TagilCity.ru отпраздновал 15-летие в кругу партнеров и друзей
28 апреля 16:40