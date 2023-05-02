Серийная похитительница духов разыскивается в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Похитительница парфюма, когда воровала духи, попала на записи камер видеонаблюдения несколько раз. При этом, она не скрывает свое лицо и не пытается маскироваться.
По словам владелицы сети магазинов, к ним эта екатеринбурженка наведалась два раза в разные торговые точки в течение двух дней. Она выбирала несколько флаконов, затем хватала один из них и уходила, не расплатившись.
Заявление в полицию по факту кражи подано, теперь девушку будут искать сотрудники правоохранительных органов. Предварительный ущерб от ее действий оценивается в 55 тысяч рублей, пишет Е1.