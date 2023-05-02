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Серийная похитительница духов разыскивается в Екатеринбурге

2 мая 2023, 08:55
Фото: 1MI
Девушку, которая ворует духи в парфюмерных магазинах Екатеринбурга, разыскивает полиция.

Похитительница парфюма, когда воровала духи, попала на записи камер видеонаблюдения несколько раз. При этом, она не скрывает свое лицо и не пытается маскироваться.

По словам владелицы сети магазинов, к ним эта екатеринбурженка наведалась два раза в разные торговые точки в течение двух дней. Она выбирала несколько флаконов, затем хватала один из них и уходила, не расплатившись.

Заявление в полицию по факту кражи подано, теперь девушку будут искать сотрудники правоохранительных органов. Предварительный ущерб от ее действий оценивается в 55 тысяч рублей, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Кража#Духи#Парфюмерия#Полиция#Розыск#Происшествия
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