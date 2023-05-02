«Тайная игра»: появились подробности в деле по обвинению екатеринбуржца в педофилии

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Заявление в полицию написала мама подруги, девочка приходила играть в квартиру к соседям. Женщина заметила странное поведение ребенка. В течение трех недель после гостей дочь втайне пыталась сесть на выпирающие предметы и кричала по ночам.
Девочка дала показания. Она рассказала, что отец подруги заставлял их играть с ними в «тайную игру». Ее суть заключалась в том, что надо было снимать нижнее белье и тереться об диван. Предварительно мужчина показал им, как это надо делать.
Также пострадавшая заявила, что отец подруги заставлял их трогать себя, а также трогал их сам за интимные места, пишет «КП-Екатеринбург».
В отношении мужчины заведено уголовное дело за «Насильственные действия сексуального характера», ему грозит пожизненный срок. Сейчас он находится под арестом сроком на два месяца.