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«Тайная игра»: появились подробности в деле по обвинению екатеринбуржца в педофилии

2 мая 2023, 09:54
Фото: 1MI
Жителю Екатеринбурга, которого обвиняют в сексуальном насилии над 5-летней дочерью и ее 7-летней подругой, грозит пожизненный срок. Он играл с девочками в «тайную игру».

Заявление в полицию написала мама подруги, девочка приходила играть в квартиру к соседям. Женщина заметила странное поведение ребенка. В течение трех недель после гостей дочь втайне пыталась сесть на выпирающие предметы и кричала по ночам.

Девочка дала показания. Она рассказала, что отец подруги заставлял их играть с ними в «тайную игру». Ее суть заключалась в том, что надо было снимать нижнее белье и тереться об диван. Предварительно мужчина показал им, как это надо делать.

Также пострадавшая заявила, что отец подруги заставлял их трогать себя, а также трогал их сам за интимные места, пишет «КП-Екатеринбург».

В отношении мужчины заведено уголовное дело за «Насильственные действия сексуального характера», ему грозит пожизненный срок. Сейчас он находится под арестом сроком на два месяца.

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