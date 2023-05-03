План по строительству газовой инфраструктуры в Свердловской области выполнен на 80 %

Программа по газификации предусматривает подведение газовой трубы к границам участка заявителя бесплатно. Согласно проекту в Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для подключения 92 тысяч домов. Из них для 71 тысячи домовладений такая возможность должна быть обеспечена уже до конца следующего года.