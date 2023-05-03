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План по строительству газовой инфраструктуры в Свердловской области выполнен на 80 %

3 мая 2023, 07:36
Фото: 1MI
План по строительству газовой инфраструктуры поставил губернатор региона Евгений Куйвашев. Уже сейчас есть возможность обеспечения газом 71 тысячи домов свердловчан, что составляет 80% от общей цифры.

Программа по газификации предусматривает подведение газовой трубы к границам участка заявителя бесплатно. Согласно проекту в Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для подключения 92 тысяч домов. Из них для 71 тысячи домовладений такая возможность должна быть обеспечена уже до конца следующего года.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал об уже имеющейся технической возможности программы.

Уже сейчас в Свердловской области техническая возможность для подключения к уже построенным газовым сетям создана для 57,2 тысячи домов. Таким образом, план по газификации, который поставил губернатор, перевыполняется, — рассказал Николай Смирнов.

Отметим, что Нижний Тагил — один из лидеров в процессе догазификации, один из первых муниципалитетов, который завершит газификацию досрочно, добавил министр.

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Так, в рамках мероприятий по переводу частных домовладений с печного отопления на газовое запустили в работу объект «Газопровод в микрорайоне Выя». Он даст возможность подключиться к газу 154 частным жилым домам.

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В соответствии с законами Свердловской области субсидии на выполнение работ по газификации частных домовладений предоставляются:

  • малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам,
  • мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет. В случае смерти гражданина, имеющего право на льготу, право переходит вдове (вдовцу),
  • гражданам, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости или инвалидности, либо социальная пенсия по инвалидности,
  • всем работникам муниципальных и государственных организаций, расположенных в посёлках городского типа и сельских населённых пунктах (работникам бюджетной сферы),
  • инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий. В случае смерти гражданина, имеющего право на льготу, право переходит вдове (вдовцу),
  • членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, в случае неиспользования лицами, указанными в п. 5 правом на использование этой льготы,
  • многодетным семьям.

Кроме того, многодетные семьи для газификации дома могут использовать областной материнский капитал.

Субсидия выделяется:

  • на компенсацию до 90% затрат на подключение дома к газопроводу. В этом случае собственник самостоятельно оплачивает работы в полном объёме и приносит в территориальные органы социальной политики документы, подтверждающие расходы. Субсидия в этом случае перечисляется заявителю,
  • на освобождение до 90% от затрат на подключение жилого дома к газовым сетям. В этом случае собственник предоставляет договор на выполнение работ, и органы социальной политики перечисляют денежные средства на счёт подрядной организации.

Размер субсидии определяется в зависимости от совокупного семейного дохода:

  • совокупный доход не превышает один минимальный размер оплаты труда — размер субсидии 250 тысяч рублей,
  • совокупный доход составляет от 1 до 2 МРОТ — размер субсидии 175 тысяч рублей,
  • совокупный доход превышает 2 МРОТ — размер субсидии 100 тысяч рублей.

Также по инициативе Евгения Куйвашева в Свердловской области действует расширенный список работ и газового оборудования, подлежащих компенсации. В перечень входит установка внутренней системы отопления и оборудование внутренней системы отопления газифицируемого жилого дома.

Подать заявку на газификацию свердловчане могут через портал «Госуслуги», на портале единого оператора газификации, в личном кабинете заявителя на сайте либо в офисе газораспределительной организации.

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#Анастасия Стрежнева#Нижний Тагил#Свердловская область#Общество
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