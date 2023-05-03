План по строительству газовой инфраструктуры в Свердловской области выполнен на 80 %

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Программа по газификации предусматривает подведение газовой трубы к границам участка заявителя бесплатно. Согласно проекту в Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для подключения 92 тысяч домов. Из них для 71 тысячи домовладений такая возможность должна быть обеспечена уже до конца следующего года.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал об уже имеющейся технической возможности программы.
Уже сейчас в Свердловской области техническая возможность для подключения к уже построенным газовым сетям создана для 57,2 тысячи домов. Таким образом, план по газификации, который поставил губернатор, перевыполняется, — рассказал Николай Смирнов.
Отметим, что Нижний Тагил — один из лидеров в процессе догазификации, один из первых муниципалитетов, который завершит газификацию досрочно, добавил министр.
Так, в рамках мероприятий по переводу частных домовладений с печного отопления на газовое запустили в работу объект «Газопровод в микрорайоне Выя». Он даст возможность подключиться к газу 154 частным жилым домам.
В соответствии с законами Свердловской области субсидии на выполнение работ по газификации частных домовладений предоставляются:
Кроме того, многодетные семьи для газификации дома могут использовать областной материнский капитал.
Субсидия выделяется:
Размер субсидии определяется в зависимости от совокупного семейного дохода:
Также по инициативе Евгения Куйвашева в Свердловской области действует расширенный список работ и газового оборудования, подлежащих компенсации. В перечень входит установка внутренней системы отопления и оборудование внутренней системы отопления газифицируемого жилого дома.
Подать заявку на газификацию свердловчане могут через портал «Госуслуги», на портале единого оператора газификации, в личном кабинете заявителя на сайте либо в офисе газораспределительной организации.