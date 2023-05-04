Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Березовском

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Пропавшему 28 лет, он перестал выходить на связь с родственниками 1 мая. У Владислава Филинкова среднее телосложение, карие глаза и темные волосы, его рост составляет 175 сантиметров. На нем были надеты темная куртка, черные кроссовки и темно-зеленые штаны.
Волонтеры поискового отряд «Прорыв» просят максимально распространить информацию. Также им требуется помощь с топливом.
Всех, кто знает о местонахождении Владислава Филинкова просят поделиться информацией по телефону, указанному в ориентировке или координатору поиска: 8-952-130-33-70. Также можно позвонить в ОВД Березовского городского округа: +7 (34369) 4-75-00.