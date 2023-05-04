Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Березовском

Пропавшему 28 лет, он перестал выходить на связь с родственниками 1 мая. У Владислава Филинкова среднее телосложение, карие глаза и темные волосы, его рост составляет 175 сантиметров. На нем были надеты темная куртка, черные кроссовки и темно-зеленые штаны.