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Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Березовском

4 мая 2023, 08:39
Фото: 1MI
В Березовском волонтеры и полиция ищут пропавшего Владислава Филинкова. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Пропавшему 28 лет, он перестал выходить на связь с родственниками 1 мая. У Владислава Филинкова среднее телосложение, карие глаза и темные волосы, его рост составляет 175 сантиметров. На нем были надеты темная куртка, черные кроссовки и темно-зеленые штаны.

Фото: ДПСО "ПРорыв"

Волонтеры поискового отряд «Прорыв» просят максимально распространить информацию. Также им требуется помощь с топливом.

Всех, кто знает о местонахождении Владислава Филинкова просят поделиться информацией по телефону, указанному в ориентировке или координатору поиска: 8-952-130-33-70. Также можно позвонить в ОВД Березовского городского округа: +7 (34369) 4-75-00.

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#Евгения Сафина#Волонтеры#Пропал#Поиски#Полиция#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург
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