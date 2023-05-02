61-летняя жительница Удмуртии пропала по дороге в Екатеринбург

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Проживает Резида Васильева в деревне Новое Мартьяново Завьяловского района. У женщины светлые волосы и серые глаза.
В поисковом отряде «Ижевск» просят всех, кто знает о местонахождении пропавшей, сообщить по номерам телефона: 8 (982) 795 93-91 или 8 800 222 9391. Также можно обратиться в правоохранительные органы по телефону 02 или 112.
Напомним, в Сысертском районе 1 мая было обнаружено тело пропавшей накануне пенсионерки. Сейчас проводятся экспертизы. Предварительно известно, что смерть не криминальная.