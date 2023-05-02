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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

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61-летняя жительница Удмуртии пропала по дороге в Екатеринбург

2 мая 2023, 09:25
Фото: 1MI
61-летняя Резида Васильева из Удмуртии выехала в Екатеринбург 29 апреля. Однако до места назначения она не добралась.

Проживает Резида Васильева в деревне Новое Мартьяново Завьяловского района. У женщины светлые волосы и серые глаза.

Фото: ПСО "Ижевск"

В поисковом отряде «Ижевск» просят всех, кто знает о местонахождении пропавшей, сообщить по номерам телефона: 8 (982) 795 93-91 или 8 800 222 9391. Также можно обратиться в правоохранительные органы по телефону 02 или 112.

Напомним, в Сысертском районе 1 мая было обнаружено тело пропавшей накануне пенсионерки. Сейчас проводятся экспертизы. Предварительно известно, что смерть не криминальная.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Пропала#Розыск#Волонтеры#Происшествия#Удмуртия
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