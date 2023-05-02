61-летняя жительница Удмуртии пропала по дороге в Екатеринбург

В поисковом отряде «Ижевск» просят всех, кто знает о местонахождении пропавшей, сообщить по номерам телефона: 8 (982) 795 93-91 или 8 800 222 9391. Также можно обратиться в правоохранительные органы по телефону 02 или 112.