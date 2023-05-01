Пропавшая бабушка в фиолетовых галошах погибла в свердловском поселке

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Розысками пожилой женщины занимались волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». В момент пропажи она была одета в колготки, фиолетовые галоши и синюю куртку. Родственники обратились за помощью после того, как пенсионерка не вернулась домой.
1 мая на странице волонтеров ВКонтакте появилась информация о том, что Галина Бабушкина погибла. Добровольцы выразили соболезнования родным и близким свердловчанки.
По факту смерти пенсионерки сотрудники следственного комитета проводят проверку. Ее тело отправлено на вскрытие, оно было обнаружено в том же районе, где она проживала. Предварительно, смерть женщины не носит криминальный характер.
Напомним, Вера Сарсадских, пенсионерка из Новоасбеста, пропала прошлой осенью в лесу. В середине апреля волонтеры возобновили ее поиски.