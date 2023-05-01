TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Изображение материала

Пропавшая бабушка в фиолетовых галошах погибла в свердловском поселке

1 мая 2023, 07:51
Фото: 1MI
71-летняя Галина Бабушкина, которая пропала 30 апреля в поселке Большой исток в Сысертском районе, найдена погибшей.

Розысками пожилой женщины занимались волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». В момент пропажи она была одета в колготки, фиолетовые галоши и синюю куртку. Родственники обратились за помощью после того, как пенсионерка не вернулась домой.

1 мая на странице волонтеров ВКонтакте появилась информация о том, что Галина Бабушкина погибла. Добровольцы выразили соболезнования родным и близким свердловчанки.

По факту смерти пенсионерки сотрудники следственного комитета проводят проверку. Ее тело отправлено на вскрытие, оно было обнаружено в том же районе, где она проживала. Предварительно, смерть женщины не носит криминальный характер.

Напомним, Вера Сарсадских, пенсионерка из Новоасбеста, пропала прошлой осенью в лесу. В середине апреля волонтеры возобновили ее поиски.

Пропавшую прошлой осенью пенсионерку вновь ищут в лесах под Новоасбестом
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина с бородой и длинными усами пропал в Березовском почти неделю назадПропавшие в Екатеринбурге братья 11 и 14 лет найдены живымиПропавшую в Екатеринбурге женщину ищут и в других регионах
#Пропала#Евгения Сафина#Поиски#Волонтеры#Происшествия#Свердловская область#Сысерть
Подпишитесь
TagilCity.ru отпраздновал 15-летие в кругу партнеров и друзей
28 апреля 16:40
Рынок бизнесмена Уткина снова горел на Вагонке в Нижнем Тагиле
29 апреля 11:38
Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле
30 апреля 09:14
Намазать маслом: тагильчане используют устаревшие методы при укусах клещей
28 апреля 14:49
Мать четырех детей из Тагила добилась стерилизации после жалобы в Минздрав
28 апреля 10:54
Городские фонтаны заработают в Нижнем Тагиле с 1 мая
28 апреля 07:57