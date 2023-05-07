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После обрушения карусели в «Оренпарке» Оренбурга пострадали 19 человек

7 мая 2023, 10:36
Фото: 1MI
В результате происшествия с обрушившейся каруселью в «Оренпарке» Оренбурга пострадали 19 человек. Происшествие случилось 6 мая 2023 года.

11 человек было госпитализировано в больницу. Из них пятеро детей и шестеро взрослых, сообщает «56 медиа».

27-летняя девушка и 10-летняя девочка в данный момент находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ.

Также в реанимации находится еще один ребенок. За минувшие часы медики отмечают положительную динамику. Другие пациенты, у которых состояние средней тяжести, находятся в травматологическом отделении.

В СК Оренбургской области в настоящее время проводится проверка по факту происшествия.

Напомним, в апреле 2023 года в Заречном 14-летний гимнаст во время репетиции трюка упал с высоты трех метров из-за оборвавшегося страховочного троса.

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#Елизавета Зиборова#Пострадавшие#Несчастный случай#Дети#Больница#Карусель#Проверка#СК#Происшествия#Оренбург
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