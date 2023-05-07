После обрушения карусели в «Оренпарке» Оренбурга пострадали 19 человек

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
11 человек было госпитализировано в больницу. Из них пятеро детей и шестеро взрослых, сообщает «56 медиа».
27-летняя девушка и 10-летняя девочка в данный момент находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ.
Также в реанимации находится еще один ребенок. За минувшие часы медики отмечают положительную динамику. Другие пациенты, у которых состояние средней тяжести, находятся в травматологическом отделении.
В СК Оренбургской области в настоящее время проводится проверка по факту происшествия.
Напомним, в апреле 2023 года в Заречном 14-летний гимнаст во время репетиции трюка упал с высоты трех метров из-за оборвавшегося страховочного троса.