Отец травмированного в Заречном гимнаста раскрыл состояние подростка

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Ранее медики делали подростку трепанацию черепа. Само ЧП произошло во время репетиции в цирковом кружке. По словам отца спортсмена, попав в реанимацию, мальчик заново пытался начать дышать самостоятельно, пишет Ура.ру.
Отец рассказал, что беды не предвещало ничего. И он, и супруга, были уверены, что в цирковой студии мальчик в безопасности. В настоящий момент Алексей продолжает находиться в состоянии коматозного сна. В реанимации он попытался сделать свое первое дыхание, это зафиксировал аппарат.
Напомним, что с трехметровой высоты циркач сорвался 5 апреля – у него оборвался страховочный трос. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.