Отец травмированного в Заречном гимнаста раскрыл состояние подростка

Отец рассказал, что беды не предвещало ничего. И он, и супруга, были уверены, что в цирковой студии мальчик в безопасности. В настоящий момент Алексей продолжает находиться в состоянии коматозного сна. В реанимации он попытался сделать свое первое дыхание, это зафиксировал аппарат.