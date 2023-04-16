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Отец травмированного в Заречном гимнаста раскрыл состояние подростка

16 апреля 2023, 09:16
Фото: 1MI
Папа 14-летнего мальчика, который травмировался во время выполнения циркового трюка в Заречном, рассказал, как себя чувствует подросток.

Ранее медики делали подростку трепанацию черепа. Само ЧП произошло во время репетиции в цирковом кружке. По словам отца спортсмена, попав в реанимацию, мальчик заново пытался начать дышать самостоятельно, пишет Ура.ру.

Отец рассказал, что беды не предвещало ничего. И он, и супруга, были уверены, что в цирковой студии мальчик в безопасности. В настоящий момент Алексей продолжает находиться в состоянии коматозного сна. В реанимации он попытался сделать свое первое дыхание, это зафиксировал аппарат.

Напомним, что с трехметровой высоты циркач сорвался 5 апреля – у него оборвался страховочный трос. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

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#Елена Озерова#Подросток#Гимнаст#Травма#Цирк#Происшествия#Свердловская область
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