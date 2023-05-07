Сильные ветра в Свердловской области стихнут через два дня

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В эти дни порывы ветра будут достигать 15 м/с. 9 мая 2023 года сильные порывы будут местами, а 10 мая ветер сменится на западный и порывы будут 4-9 м/с, рассказали в Уральском Гидрометцентре.
Также, по словам синоптиков, сильные ветра в регионе были из-за циклона, который пришел со скандинавской стороны.
Напомним, ночью 8 мая 2023 года в Нижнем Тагиле ожидается похолодание до нуля градусов. Дневная температура поднимется до +10 градусов тепла. А в ночное время 9 мая прогнозируется снижение температуры до -4 градусов.