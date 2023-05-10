Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
С 7 мая в Тюменской области действует режим ЧС. Людям запрещается разжигать костры, а также посещать леса. Около 17 возгораний на площади свыше 2 тысяч гектаров были зафиксированы в регионе за 8 мая.
В ликвидации огня задействованы почти 2 тысяч спасателей. Дополнительно им на помощь прибыли группировки из Архангельской и Оренбургской областей. Также в Тюмень выехали спасатели из Астрахани. Кроме всего прочего задействована авиация.
Для тушения пожаров объявлялся сбор гуманитарной помощи. Затем его отменили, но позднее возобновили. В правительстве Тюменской области рассказали, что им требуются добровольцы для транспортировки и сортировки гумпомощи, разбора завалов, а также патрулирования опасных участков. На трассах региона дежурят сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение.
В результате пожаров погиб 49-летний мужчина. В реанимации находятся его сын и брат. Врачи отмечают, что их состояние тяжелое.
От пожаров страдают и животные. Волонтеры заметили косуль, которые переплывали на другой берег водоема, в попытке спастись от огня. Инцидент произошел около деревни Речкина.
Смог и гарь из-за пожаров окутали Тюменскую область 9 мая. По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе в 10,2 раза выше нормы.