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Семь новых пожаров зафиксированы в Тюменской области 9 мая

10 мая 2023, 08:32
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Семь новых пожаров зарегистрированы на территории Тюменской области за сутки 9 мая. Их общая площадь составляет около 384 гектаров.

С 7 мая в Тюменской области действует режим ЧС. Людям запрещается разжигать костры, а также посещать леса. Около 17 возгораний на площади свыше 2 тысяч гектаров были зафиксированы в регионе за 8 мая.

В ликвидации огня задействованы почти 2 тысяч спасателей. Дополнительно им на помощь прибыли группировки из Архангельской и Оренбургской областей. Также в Тюмень выехали спасатели из Астрахани. Кроме всего прочего задействована авиация.

Для тушения пожаров объявлялся сбор гуманитарной помощи. Затем его отменили, но позднее возобновили. В правительстве Тюменской области рассказали, что им требуются добровольцы для транспортировки и сортировки гумпомощи, разбора завалов, а также патрулирования опасных участков. На трассах региона дежурят сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение.

В результате пожаров погиб 49-летний мужчина. В реанимации находятся его сын и брат. Врачи отмечают, что их состояние тяжелое.

От пожаров страдают и животные. Волонтеры заметили косуль, которые переплывали на другой берег водоема, в попытке спастись от огня. Инцидент произошел около деревни Речкина.

Смог и гарь из-за пожаров окутали Тюменскую область 9 мая. По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе в 10,2 раза выше нормы.

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#Ирина Кирилова#Тюменская область#Новости УрФО#Происшествия#Пожар#Тушение#Статистика
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