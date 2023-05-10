Для тушения пожаров объявлялся сбор гуманитарной помощи. Затем его отменили, но позднее возобновили. В правительстве Тюменской области рассказали, что им требуются добровольцы для транспортировки и сортировки гумпомощи, разбора завалов, а также патрулирования опасных участков. На трассах региона дежурят сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение.