Неизвестные разбили окна в школе №36 Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Инцидент произошел 10 мая в школе, она располагается на Вагонке по улице Зари, 32. Ученики сняли на видео последствия погрома. Сообщается, что всего были разбиты четыре окна.
Жители района уверены, что погром организовала группа местных подростков.
В полиции уже проводят проверку по этой ситуации.
По данному факту в отделе полиции №17 проводится проверка, устанавливаются личности причастных к происшествию, — ответили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
11 апреля на ГГМ в Нижнем Тагиле неизвестные разбили задние стекла трех автомобилей. Их поиском также занимается полиция — отдел №20.