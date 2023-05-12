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Неизвестные разбили окна в школе №36 Нижнего Тагила

12 мая 2023, 07:58
Фото: 1MI
Хулиганы разбили окна в школе №36 Дзержинского района Нижнего Тагила. В случившемся разбирается полиция.

Инцидент произошел 10 мая в школе, она располагается на Вагонке по улице Зари, 32. Ученики сняли на видео последствия погрома. Сообщается, что всего были разбиты четыре окна.

Жители района уверены, что погром организовала группа местных подростков.

В полиции уже проводят проверку по этой ситуации.

По данному факту в отделе полиции №17 проводится проверка, устанавливаются личности причастных к происшествию, — ответили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Неизвестные разбили стекла автомобилей на ГГМ: разбирается тагильская полиция
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11 апреля на ГГМ в Нижнем Тагиле неизвестные разбили задние стекла трех автомобилей. Их поиском также занимается полиция — отдел №20.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Школа#Дети#Полиция#Происшествия#Эксклюзив
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