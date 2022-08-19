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Хулиганы испортили изображенный на автомобиле символ на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:35
Фото: ЧП Нижний Тагил
Хулиганы испортили припаркованный на улице Зари в Нижнем Тагиле автомобиль. Вандалы закрасили патриотический символ Z краской. Об инциденте на Вагонке стало известно накануне, 18 августа, в 8 часов утра.

Владелица изуродованного автомобиля выложила фотографию в социальные сети, пишет «КП-Екатеринбург». Она написала, что обнаружила машину в разрисованном виде утром. По всей видимости, считает пострадавшая, вандалы действовали ночью.

Подобный инцидент также случился в Нижнем Тагиле накануне. Неизвестные испортили автомобиль местного жителя Александра. Сверлом или гвоздём хулиганы выцарапали букву Z на стёклах, теперь их придётся менять. Сообщивший об инциденте в сообществе «ЧП Нижний Тагил» человек намерен обращаться в полицию.

Фото: ЧП Нижний Тагил

Ранее Свердловский областной суд подтвердил решение Ленинского суда, который постановил художнице из Нижнего Тагила Алисе Горшениной выплатит штраф в 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Тагильчанка и её адвокат намерены писать кассационную жалобу.

Тагильская художница не смогла обжаловать приговор о дискредитации Вооруженных сил РФ
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