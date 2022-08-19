Хулиганы испортили изображенный на автомобиле символ на Вагонке в Нижнем Тагиле

Владелица изуродованного автомобиля выложила фотографию в социальные сети, пишет «КП-Екатеринбург». Она написала, что обнаружила машину в разрисованном виде утром. По всей видимости, считает пострадавшая, вандалы действовали ночью.



Подобный инцидент также случился в Нижнем Тагиле накануне. Неизвестные испортили автомобиль местного жителя Александра. Сверлом или гвоздём хулиганы выцарапали букву Z на стёклах, теперь их придётся менять. Сообщивший об инциденте в сообществе «ЧП Нижний Тагил» человек намерен обращаться в полицию.