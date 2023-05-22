Блогер из Нижнего Тагила назвал дурачеством ситуацию с избиением собаки

Мужчина рассказал, что случилось все около трех месяцев назад. В комнате в момент случившегося блогер находился с другом. По словам мужчины, они дурачились и записывали все на видео. Однако после того, как между товарищами случился конфликт, тот, который вел съемку, решил разместить ролик в интернете. Кроме того, тагильчанин утверждает, что с питомцем все хорошо.