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Блогер из Нижнего Тагила назвал дурачеством ситуацию с избиением собаки

22 мая 2023, 10:17
Фото: 1MI

Об обещавшем убить собаку в эфире блогере из Нижнего Тагила рассказали в полиции

Проверку начала полиция Нижнего Тагила после инцидента с избиением собаки в прямом эфире. Правоохранители рассказали, что за мужчина совершает противоправные действия на видео.

Это 30-летний житель Дзержинского района. Он живет на улице Калинина. Отмечается, что мужчина нигде не работает, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Мужчина рассказал, что случилось все около трех месяцев назад. В комнате в момент случившегося блогер находился с другом. По словам мужчины, они дурачились и записывали все на видео. Однако после того, как между товарищами случился конфликт, тот, который вел съемку, решил разместить ролик в интернете. Кроме того, тагильчанин утверждает, что с питомцем все хорошо.

Теперь полицейские опрашивают соседей и пытаются выяснить, кто записывал видео. После того, как проверка завершится будет принято решение.

Напомним, житель Нижнего Тагила проводил стрим на площадке Discord. Во время эфира он заявил, что собирается убить свою собаку. На кадрах, попавших в сеть, молодой человек нанес несколько ударов по шее и голове животного.

Блогер из Нижнего Тагила пообещал убить своего пса в прямом эфире
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