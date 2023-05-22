Всю прошлую неделю в Нижнем Тагиле действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе. Над городом висел смог от лесных пожаров и промышленных предприятий. Не обошлось и без превышений опасных для здоровья человека веществ. 16 мая газоанализатор TagilCity.ru зафиксировал в атмосфере превышение диоксида азота в 1,5 раза. Пост УГМС на Сухоложском поселке 15 мая ловил формальдегид в размере 1,02 ПДК, а 17 мая — диоксид азота в размере 1,01 ПДК.