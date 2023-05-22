Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Всю прошлую неделю в Нижнем Тагиле действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе. Над городом висел смог от лесных пожаров и промышленных предприятий. Не обошлось и без превышений опасных для здоровья человека веществ. 16 мая газоанализатор TagilCity.ru зафиксировал в атмосфере превышение диоксида азота в 1,5 раза. Пост УГМС на Сухоложском поселке 15 мая ловил формальдегид в размере 1,02 ПДК, а 17 мая — диоксид азота в размере 1,01 ПДК.
Запах от смога ощущался во всех районах города. Более насыщенным он был в утреннее время. Тагильчане жаловались, что невозможно открыть окна для проветривания, а при выходе на улицу становилось трудно дышать и открывался кашель.
Не повезло в эти дни и жителям поселка Горноуральский. Из-за жаркой и безветренной погоды усилились запахи навоза с местного агрокомплекса. При этом во время последней проверки Россельхоз не нашел нарушений на предприятии, хотя образцы почвы не брались из-за мерзлой земли.
В реках Свердловской области уровень воды весной так и не поднялся до нормы. Причиной стали теплая зима, когда земля не промерзла до нужного уровня, и быстрое таяние снега весной. В связи с этим стремительно уменьшался уровень грунтовых вод, от которого и зависит восполнение водоемов.