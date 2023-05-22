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Итоги в Нижнем Тагиле: смог над городом и превышение выбросов

22 мая 2023, 07:07
Фото: Андрей Волегов
На минувшей неделе Нижний Тагил накрыл смог от пожаров и выбросов, метеорологи объявили режим НМУ, а выбросы в воздухе тем временем превышали норму. Главные экологические события недели с 15 по 21 мая.

Всю прошлую неделю в Нижнем Тагиле действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе. Над городом висел смог от лесных пожаров и промышленных предприятий. Не обошлось и без превышений опасных для здоровья человека веществ. 16 мая газоанализатор TagilCity.ru зафиксировал в атмосфере превышение диоксида азота в 1,5 раза. Пост УГМС на Сухоложском поселке 15 мая ловил формальдегид в размере 1,02 ПДК, а 17 мая — диоксид азота в размере 1,01 ПДК.

Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 16 мая
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Запах от смога ощущался во всех районах города. Более насыщенным он был в утреннее время. Тагильчане жаловались, что невозможно открыть окна для проветривания, а при выходе на улицу становилось трудно дышать и открывался кашель.

Жители Нижнего Тагила жалуются на запах гари и выбросов
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Не повезло в эти дни и жителям поселка Горноуральский. Из-за жаркой и безветренной погоды усилились запахи навоза с местного агрокомплекса. При этом во время последней проверки Россельхоз не нашел нарушений на предприятии, хотя образцы почвы не брались из-за мерзлой земли.

Жители Горноуральского два дня жаловались на сильную вонь с агрокомплекса
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В реках Свердловской области уровень воды весной так и не поднялся до нормы. Причиной стали теплая зима, когда земля не промерзла до нужного уровня, и быстрое таяние снега весной. В связи с этим стремительно уменьшался уровень грунтовых вод, от которого и зависит восполнение водоемов.

Реки Свердловской области стремительно теряют уровень воды
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#Анна Григорьева#Выбросы#НМУ#Запах#Смог#Реки#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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