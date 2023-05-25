Ювелира из Верхней Салды обвиняют в краже драгоценностей у клиентов на 2,1 млн рублей

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Возбуждено дело по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ за крупное мошенничество. Следствие полагает, что с октября 2019 года по декабрь 2022 года мужчина, будучи ИП, занимался изготовлением и продажей драгоценностей.
В своей мастерской он принимал от клиентов различные украшения для того, чтобы отремонтировать их или изготовить на основе них новое изделие. Он брал деньги в качестве предоплаты, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Мастер утверждал, что отдаст все драгоценности в обещанный срок. В реальности же он не вернул их. Уголовное дело уже находится в суде.