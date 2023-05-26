Пенсионер с болезнью Паркинсона покончил с собой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Отмечается, что о своем намерении ранее он сообщил родным, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
В Следственном комитете сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка – следователи выясняют все детали этого ЧП.
Ранее в Верхней Пышме в лесу покончила с собой молодая пара. Следователи сообщали, что никаких следов криминальной смерти не было обнаружено. Родные умерших утверждали, что их кто-то держал в страхе и вымогал деньги.