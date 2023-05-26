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Пенсионер с болезнью Паркинсона покончил с собой в Екатеринбурге

26 мая 2023, 09:03
Фото: 1MI
В Пионерском поселке в Екатеринбурге 77-летний мужчина совершил суицид. Это произошло в утреннее время 26 мая на Советской, 58.

Отмечается, что о своем намерении ранее он сообщил родным, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

В Следственном комитете сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка – следователи выясняют все детали этого ЧП.

Ранее в Верхней Пышме в лесу покончила с собой молодая пара. Следователи сообщали, что никаких следов криминальной смерти не было обнаружено. Родные умерших утверждали, что их кто-то держал в страхе и вымогал деньги.

В лесу в Верхней Пышме найдена повешенная на дереве молодая пара
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#Екатеринбург#Пенсионер#Суицид#Следователи#Происшествия#Елена Озерова
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