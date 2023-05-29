Возбуждено уголовное дело после падения 2-летнего мальчика из окна в Березовском

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
Это случилось 27 мая. Теперь по данному факту следственным отделом по городу Березовский организовано проведение проверки по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Они устанавливают все обстоятельства случившегося.
Напомним, что ЧП произошло в тот момент, когда мама малыша пила чай с тортом вместе с подругой. Мальчик и ребенок подруги сперва играли в другой комнате, а затем 2-летний малыш выпал. О случившемся женщинам, как мог, сказал его ровесник, с которым он играл.