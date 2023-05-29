Возбуждено уголовное дело после падения 2-летнего мальчика из окна в Березовском

Напомним, что ЧП произошло в тот момент, когда мама малыша пила чай с тортом вместе с подругой. Мальчик и ребенок подруги сперва играли в другой комнате, а затем 2-летний малыш выпал. О случившемся женщинам, как мог, сказал его ровесник, с которым он играл.