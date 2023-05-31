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Тело молодого человека обнаружено на дереве в Краснотурьинске

31 мая 2023, 08:46
Фото: 1MI
Труп 24-летнего Алексея был обнаружен в одном из парков в Краснотурьинске. По словам местных жителей, он покончил с собой.

Молодой человек был невысокого роста. По словам одного из знакомых погибшего, он обладал харизмой, вокруг него всегда было много девушек. Алексей встречался с девушкой, все у них было хорошо. Знакомый отмечает, что недавно молодой человек уже пытался покончить с собой, пишет Е1.

В пресс-службе регионального главка данные о происшествии подтвердили. Там отметили, что по данному факту проводится проверка. Признаком насильственной смерти не обнаружено.

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#Ирина Кирилова#Смерть#Погибшие#Происшествия#Краснотурьинск
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