Тело молодого человека обнаружено на дереве в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Молодой человек был невысокого роста. По словам одного из знакомых погибшего, он обладал харизмой, вокруг него всегда было много девушек. Алексей встречался с девушкой, все у них было хорошо. Знакомый отмечает, что недавно молодой человек уже пытался покончить с собой, пишет Е1.
В пресс-службе регионального главка данные о происшествии подтвердили. Там отметили, что по данному факту проводится проверка. Признаком насильственной смерти не обнаружено.