Тело молодого человека обнаружено на дереве в Краснотурьинске

Молодой человек был невысокого роста. По словам одного из знакомых погибшего, он обладал харизмой, вокруг него всегда было много девушек. Алексей встречался с девушкой, все у них было хорошо. Знакомый отмечает, что недавно молодой человек уже пытался покончить с собой, пишет Е1.