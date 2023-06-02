Больше 2,8 млн отдала «брокерам» жительница Среднеуральска

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
55-летняя потерпевшая увидела в интернете рекламу, в которой говорилось, что за регистрацию в системе «Газпром» можно заработать 25 тысяч рублей. Женщина перешла по ссылке и заполнила данные.
Через некоторое время с ней связался неизвестный и предложил установить программу для заработка и создать QIWI-кошелек для получения средств. Он также пояснил, что для получения большего дохода, нужно вложить большую сумму. Женщина обрадовалась и взяла через банковское приложение автокредит на сумму 1,6 миллиона рублей. После этого она перевела все средства на продиктованный злоумышленниками счет.
Через какое-то время снова позвонил неизвестный. Он рассказал, что является сотрудником технической поддержки и попросить доложить еще 400 тысяч рублей для свободного использования счета. Женщина решила вложить больше и взяла кредит на 1,1 миллиона рублей под залог квартиры. Всю сумму она также перевела мошенникам.
По факту мошенничества в полиции возбуждено уголовное дело.