Больше 2,8 млн отдала «брокерам» жительница Среднеуральска

Через некоторое время с ней связался неизвестный и предложил установить программу для заработка и создать QIWI-кошелек для получения средств. Он также пояснил, что для получения большего дохода, нужно вложить большую сумму. Женщина обрадовалась и взяла через банковское приложение автокредит на сумму 1,6 миллиона рублей. После этого она перевела все средства на продиктованный злоумышленниками счет.