Ради привлечения внимания мамы школьница из Екатеринбурга хотела покончить с собой

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Это случилось 22 мая в Чкаловском районе города, пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свой источник в экстренных службах.
Восьмиклассница пошла в гости к однокласснице и там попыталась свести счеты с жизнью. При этом ранее никаких серьезных ссор с мамой у нее не было.
Сейчас с ней все хорошо, но она ходит к психиатру. Она и ранее стояла на учете у этого специалиста.
Напомним, что 3 мая в Академическом района Екатеринбурга суицид совершил 15-летний юноша. Он вернулся домой из реабилитационного центра, куда он был отправлен из-за злоупотребления спиртным, и покончил с собой.