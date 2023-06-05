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Published Сегодня, 07:52

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Ради привлечения внимания мамы школьница из Екатеринбурга хотела покончить с собой

5 июня 2023, 07:52
Фото: 1MI
14-летняя девушка из Екатеринбурга совершила попытку самоубийства ради того, чтобы привлечь внимание матери.

Это случилось 22 мая в Чкаловском районе города, пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свой источник в экстренных службах.

Восьмиклассница пошла в гости к однокласснице и там попыталась свести счеты с жизнью. При этом ранее никаких серьезных ссор с мамой у нее не было.

Сейчас с ней все хорошо, но она ходит к психиатру. Она и ранее стояла на учете у этого специалиста.

Напомним, что 3 мая в Академическом района Екатеринбурга суицид совершил 15-летний юноша. Он вернулся домой из реабилитационного центра, куда он был отправлен из-за злоупотребления спиртным, и покончил с собой.

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#Екатеринбург#Лечение#Суицид#Школьница#Происшествия#Елена Озерова
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