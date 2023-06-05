Центробанк просит мелочь у жителей Нижнего Тагила

Как правило, за обмен мелочи на купюры банки берут комиссию, но на время проведения акции она отменена, сообщает Центробанк. В период аналогичного сбора четыре года назад свердловчане принесли в банки 630 тысяч монет на общую сумму 1,9 миллиона рублей.