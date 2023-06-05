Центробанк просит мелочь у жителей Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Как правило, за обмен мелочи на купюры банки берут комиссию, но на время проведения акции она отменена, сообщает Центробанк. В период аналогичного сбора четыре года назад свердловчане принесли в банки 630 тысяч монет на общую сумму 1,9 миллиона рублей.
Поучаствовать в акции можно в течение всего июня. Банки будут принимать монеты в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Это 15 банковских организаций.
В Центробанке отметили, что зачастую горожанам удобнее пользоваться бумажными купюрами, нежели монетами.
Сейчас на каждого жителя страны приходится в среднем по 482 монеты. Акция призвана вернуть их в оборот, поскольку организации торговли остро нуждаются в разменных деньгах, — отметили в Центробанке.