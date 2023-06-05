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Центробанк просит мелочь у жителей Нижнего Тагила

5 июня 2023, 10:34
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле собирают монеты у местных жителей

Обменять монеты на бумажные купюры предлагают банки жителям Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Первоуральска. Акция продлится весь июнь.

Как правило, за обмен мелочи на купюры банки берут комиссию, но на время проведения акции она отменена, сообщает Центробанк. В период аналогичного сбора четыре года назад свердловчане принесли в банки 630 тысяч монет на общую сумму 1,9 миллиона рублей.

Поучаствовать в акции можно в течение всего июня. Банки будут принимать монеты в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Это 15 банковских организаций.

В Центробанке отметили, что зачастую горожанам удобнее пользоваться бумажными купюрами, нежели монетами.

Сейчас на каждого жителя страны приходится в среднем по 482 монеты. Акция призвана вернуть их в оборот, поскольку организации торговли остро нуждаются в разменных деньгах, — отметили в Центробанке.
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Банки#Монеты#Акция#Экономика#Екатеринбург
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