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Центробанк выпустил монеты с изображением героев «Смешариков»

2 июня 2023, 17:07
Фото: Центробанк РФ
ЦБ России выпустил памятные монеты с изображением персонажей мультсериала «Смешарики». В обращение монеты поступили 1 июня 2023 года.

Выпуск этих монет посвящен выходу первой серии «Смешариков». На одной стороне изображены главные персонажи мультсериала — Крош и Ежик, а на другой — герб России.

Выпущенные монеты номиналом по 3 по 25 рублей, сообщили на официальном сайте Центробанка.

Трехрублевые монеты выполнены из серебра, а 25-рублевые — стальные с покрытием из никеля. Еще одна 25-рублевая монета выполнена из медно-никелевого сплава, при этом у нее цветное покрытие.

Напомним, 5 мая 2023 года ЦБ выпустил серию 10-рублевых монет из недрагоценных металлов, посвященных Нижнему Тагилу.

В честь Нижнего Тагила выпущена монета
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