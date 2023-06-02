Центробанк выпустил монеты с изображением героев «Смешариков»

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Выпуск этих монет посвящен выходу первой серии «Смешариков». На одной стороне изображены главные персонажи мультсериала — Крош и Ежик, а на другой — герб России.
Выпущенные монеты номиналом по 3 по 25 рублей, сообщили на официальном сайте Центробанка.
Трехрублевые монеты выполнены из серебра, а 25-рублевые — стальные с покрытием из никеля. Еще одна 25-рублевая монета выполнена из медно-никелевого сплава, при этом у нее цветное покрытие.
Напомним, 5 мая 2023 года ЦБ выпустил серию 10-рублевых монет из недрагоценных металлов, посвященных Нижнему Тагилу.