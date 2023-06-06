tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Изображение материала

Две сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца у Демидовской больницы Нижнего Тагила

6 июня 2023, 10:13
Фото: 1MI
Две сестры подали в суд на Демидовскую городскую больницу Нижнего Тагила. Они отсудили по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за смерть пожилого отца.

Пожилой мужчина умер в хирургическом отделении ГБУЗ СО «Демидовская городская больница», следует из материалов дела. Прежде чем там оказаться, тагильчанин, почувствовал резкую сильную боль в области живота и вызвал скорую помощь. В медучреждении его осмотрели, ввели обезболивающее и отпустили домой. Госпитализировать мужчину отказались.

Вскоре дома мужчина вновь почувствовал себя плохо и вновь обратился в скорую. На этот раз пациента оставили в больнице, провели операцию и перевели в реанимацию в состоянии средней тяжести. Пенсионер пришел в сознание и даже чувствовал себя удовлетворительно, однако вскоре медики провели еще три операции. После медманипуляций мужчина скончался, не приходя в сознание. Ему диагностировали нагноение операционной раны и перитонит.

Пенсионер умер в больнице Нижнего ТагилаПенсионер умер в больнице Нижнего Тагила
Пенсионер умер в больнице Нижнего Тагила
Фото: 1MI

Представитель ДГБ в суде уверяла, что пенсионер умер из-за заболевания, которое у него уже было на момент поступления в медучреждение — спаечная болезнь брюшной полости и кишечная непроходимость. Связи между смертью и оказанной помощью представители больницы не увидели. Страховая же выявила факт оказания некачественной медицинской помощи в ходе экспертизы — недообследование, неверное назначение и проведение антибактериальной терапии.

Тем не менее две дочери намеревались взыскать с больницы расходы, понесенные на похороны родителя. Они были уверены, что случившееся произошло по вине врачей, ведь прежде их отец вел активный образ жизни, жил один и со всем справлялся без посторонней помощи. Суд назначил дочерям компенсацию морального вреда — 100 тысяч рублей каждой. Также помимо этого ДГБ оплатит расходы на экспертизу.

Читайте также:
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллионКоммунальщики в Верхней Пышме заплатят 400 тысяч за обварившегося в кипятке ребенкаХаски насмерть загрызла щенка на глазах у детей в Нижнем Тагиле
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Больница#Демидовская больница#Смерть#Суд#Дети#Эксклюзив#Компенсация
Подпишитесь
«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
Вчера, 15:32
1 июня заводы Нижнего Тагила поздравили детей концентрацией фенола
Вчера, 06:59
Итоги недели в Нижнем Тагиле: фенол на 1 июня, управляшки-нарушители и грязные реки
Вчера, 08:16
TagilCity. ru вновь стал самым цитируемым в соцсетях среди СМИ Нижнего Тагила
Вчера, 13:32
«Они сами начали!» — новые детали в истории с поножовщиной в баре в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:58
Шиномонтажные боксы рядом с цветочным магазином горели в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:58