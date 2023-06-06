Две сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца у Демидовской больницы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Пожилой мужчина умер в хирургическом отделении ГБУЗ СО «Демидовская городская больница», следует из материалов дела. Прежде чем там оказаться, тагильчанин, почувствовал резкую сильную боль в области живота и вызвал скорую помощь. В медучреждении его осмотрели, ввели обезболивающее и отпустили домой. Госпитализировать мужчину отказались.
Вскоре дома мужчина вновь почувствовал себя плохо и вновь обратился в скорую. На этот раз пациента оставили в больнице, провели операцию и перевели в реанимацию в состоянии средней тяжести. Пенсионер пришел в сознание и даже чувствовал себя удовлетворительно, однако вскоре медики провели еще три операции. После медманипуляций мужчина скончался, не приходя в сознание. Ему диагностировали нагноение операционной раны и перитонит.
Представитель ДГБ в суде уверяла, что пенсионер умер из-за заболевания, которое у него уже было на момент поступления в медучреждение — спаечная болезнь брюшной полости и кишечная непроходимость. Связи между смертью и оказанной помощью представители больницы не увидели. Страховая же выявила факт оказания некачественной медицинской помощи в ходе экспертизы — недообследование, неверное назначение и проведение антибактериальной терапии.
Тем не менее две дочери намеревались взыскать с больницы расходы, понесенные на похороны родителя. Они были уверены, что случившееся произошло по вине врачей, ведь прежде их отец вел активный образ жизни, жил один и со всем справлялся без посторонней помощи. Суд назначил дочерям компенсацию морального вреда — 100 тысяч рублей каждой. Также помимо этого ДГБ оплатит расходы на экспертизу.