Две сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца у Демидовской больницы Нижнего Тагила

Вскоре дома мужчина вновь почувствовал себя плохо и вновь обратился в скорую. На этот раз пациента оставили в больнице, провели операцию и перевели в реанимацию в состоянии средней тяжести. Пенсионер пришел в сознание и даже чувствовал себя удовлетворительно, однако вскоре медики провели еще три операции. После медманипуляций мужчина скончался, не приходя в сознание. Ему диагностировали нагноение операционной раны и перитонит.