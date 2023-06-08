Ученикам из Екатеринбурга разрешат гулять по крыше

Школу в Екатеринбурге сдадут на год раньше после ремонта

Ученикам школы №40 в Екатеринбурге позволят гулять по крыше учреждения. Это связано с тем, что учреждение отремонтируют и сдадут в эксплуатацию раньше срока — уже в этом году.