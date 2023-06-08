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Ученикам из Екатеринбурга разрешат гулять по крыше

8 июня 2023, 08:19
Фото: 1MI

Школу в Екатеринбурге сдадут на год раньше после ремонта

Ученикам школы №40 в Екатеринбурге позволят гулять по крыше учреждения. Это связано с тем, что учреждение отремонтируют и сдадут в эксплуатацию раньше срока — уже в этом году.

На крыше учреждения появится открытая терраса, по которой можно будет прогуливаться. Она состоит из открытой и закрытой частей. Ребята смогут сами решить, как пользоваться ими, пишет «Уральский меридиан».

7 июня на объекте побывал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он дал свою оценку ходу строительства.

Обустраивать учреждение начали год назад по государственной программе. Площадь 26 тысяч «квадратов», есть столовая на пятьсот учеников и прочие блага современного образовательного процесса.

Прежнее здание гимназии на улице Мичурина было снесено четыре года назад. Пока ученики обучаются в других учреждениях района.

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#Елена Озерова#Дети#Екатеринбург#Крыша#Школа#Прогулки#Ученики#Общество
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